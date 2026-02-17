Производство мебели стало самым быстрорастущим сектором промышленности в Подмосковье

В Подмосковье по итогам 2025 года увеличились объемы промышленного производства. Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, по сравнению с 2024-м рост составил 5,5%.

В обрабатывающем секторе рост составил 6,5%. Наиболее быстрорастущим сектором промышленности по итогам прошлого года стал сектор производства мебели — этот показатель вырос почти на 65%.

Производство изделий из резины и пластмассы увеличилось на 44,7%, машин и оборудования — на 28,6%, готовых металлических изделий — на 20,3%.

«В целом, рост промпроизводства в регионе значительно превышает средний показатель по стране», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу подольского предприятия «ЭнергоПром-Альянс».