Производство оборудования водоподготовки и водоочистки запустят в Подмосковье на территории ОЭЗ «Дубна»

Компания «Пром Технологии 4.0» запустит производство оборудования водоподготовки и водоочистки на территории особой экономической зоны «Дубна», она уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию основного здания цеха. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Пром Технологии 4.0» займется разработкой и производством оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей. Площадь производства — более 5,1 тысячи квадратных метров», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта вложили 350 миллионов рублей, это позволит создать более 50 рабочих мест. Компания будет выпускать продукцию, которая повысит качество жидкости из природных источников. В будущем она планирует расширить линейку продукции и наладить выпуск оборудования для нефтегазовой и химической отраслей.

Напомним, что выбрать площадку для реализации инвестпроекта в подмосковных ОЭЗ можно на инвестиционной карте региона.

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