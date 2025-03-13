Производство предохранительных клапанов для промышленного оборудования запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили серийное производство предохранительных клапанов для промышленного оборудования. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовала компания «НПО АСТА» в Воскресенске. В запуск было инвестировано 120 млн руб., в том числе 60 млн руб., полученных в ФРП России в виде льготного займа.

На предприятии планируется производить до 5 тыс. единиц продукции в год. Это предохранительные клапаны, которые защищают оборудование от разрушений вследствие превышения давления, в случае возникновения пожара и т. п. Такая продукция необходима предприятиям, работающим в самых разных отраслях — от фармацевтики до текстильного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию в регионе новой ОЭЗ. Ожидается, что в рамках первого этапа объем инвестиций превысит 8 млрд руб.