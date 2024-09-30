Производство присадок для противообледенительной жидкости запустят в Подмосковье

Компания «АФЛ РУС» в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» построит и запустит производство присадок для противообледенительной жидкости для гражданской авиации в Богородском округе, там также будут выпускать бытовую и профессиональную химию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в запуск импортозамещающего предприятия компании «АФЛ РУС» составит 100 миллионов рублей. На производстве планируется создать порядка 30 рабочих мест для жителей Богородского округа. Запуск предприятия намечен на 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализация инвестпроекта позволит уменьшить зависимость от импортных поставщиков аналогичной продукции. В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что для строительства производственно-складского комплекса компании передали в аренду на три года землю по ставке 1 рубль в год. Площадь участка составляет 8,6 тысячи квадратных метров.

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