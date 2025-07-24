Производство противоопухолевых препаратов запустят в Дубне

Производство противоопухолевых препаратов запустят в Подмосковье на территории ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фармзавод откроет компания ООО «Алсигма» — дочерняя компания АО «Алтегра». В реализацию проекта будет вложено 1,8 млрд руб.

Первую половину проекта реализуют в 2027 году. Полностью запустить производство планируется в 2029-м.

Мощность предприятия составит свыше 140 млн таблеток и капсул в год. На заводе создадут 55 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о партнерстве с турецкими предприятиями.