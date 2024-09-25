Производство противопожарных конструкций появится в Подмосковье

Работы пройдут в рамках расширения производственной площади, их будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Сейчас на объекте стартовали работы подготовительного этапа. В ведомстве уточнили, что участок для строительства был получен по региональной программе «Земля за 1 рубль», в проект вложат 85 миллионов рублей. После реализации проекта в округе появятся 60 новых рабочих мест. Напомним, что центр оказывает свои услуги бесплатно, узнать подробнее об этом можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.