Производство противопожарных конструкций появится в Подмосковье
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В городском округе Домодедово ко второму кварталу 2026 года появится производственно-складской комплекс по изготовлению алюминиевых конструкций и обработке металла, проект импортозамещения реализует компания «СМАРТ ТЕХНО СЕРВИС». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Работы пройдут в рамках расширения производственной площади, их будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Сейчас на объекте стартовали работы подготовительного этапа. В ведомстве уточнили, что участок для строительства был получен по региональной программе «Земля за 1 рубль», в проект вложат 85 миллионов рублей. После реализации проекта в округе появятся 60 новых рабочих мест. Напомним, что центр оказывает свои услуги бесплатно, узнать подробнее об этом можно здесь.
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