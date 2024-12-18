Производство редукторов для электропоездов «Иволга» запустили в Подмосковье

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг») впервые в России запустил производство отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0» в Подмосковье, для реализации инвестпроекта он получил льготный заем Фонда развития промышленности России. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект Демиховского машиностроительного завода по модернизации производственных участков, в том числе освоению производства редукторов, составляют 1,8 млрд рублей, из них 1,45 млрд — предоставлено Фондом развития промышленности РФ в виде льготного займа», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, общая мощность нового производства составляет более 600 редукторов для «Иволги 4.0» в год. Генеральный директор ОАО «ДМЗ» Владимир Чекалин уточнил, что в рамках реализации проекта также провели закупку оборудования и модернизацию цеха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.