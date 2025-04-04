Производство сосисок на альтернативном молоке запустят в Подмосковье

В Подмосковье будут производить уникальные сосиски на альтернативном молоке. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производство запустит мясной комбинат из Клина, входящий в агропромышленную группу «ПРОДО».

Новая продукция будет выходить под названием «План Б». При изготовлении этих сосисок будут использовать кокосовое и миндальное молоко вместо традиционного коровьего.

По последним данным, в России заметно выросло потребление растительного молока. Сейчас более 55% рынка занимают именно миндальное и кокосовое молоко.

Ранее в министерстве рассказали, что в регионе увеличился объем производства кукурузных палочек.