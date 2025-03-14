Производство спортивных винтовок запустят в Подмосковье

Производство высокоточных спортивных пневматических винтовок и гидравлики для горно-шахтного оборудования наладят в Подмосковье. О планах по реализации проекта рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадку запустит компания «Маштех» в 2027 году. Предприятие появится в Подольске на участке земли площадью 2,3 га, который был предоставлен на льготных условиях.

В запуск производства будет инвестировано 50 млн руб. На нем появится 30 рабочих мест для жителей округа. Ожидается, что на предприятии ежегодно будут производить 1,6 тыс. спортивных винтовок и 3 тыс. комплектов силовой гидравлики.

Ранее стало известно о планах по созданию в регионе шестой ОЭЗ. Объект создадут в Серпухове. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, строительные работы стартуют уже в текущем году.