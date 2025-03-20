Производство зубных паст полного цикла запустили в Подмосковье

Производство зубных паст полного цикла запустили на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания WNT Production Group. Предприятие будет выпускать зубные пасты, спреи, ополаскиватели и пенки. При производстве зубных паст особое внимание будет уделяться выпуску продукции с необычными компонентами и вкусами. К примеру, с экстрактами женьшеня и корицы.

Запуск производства средств для ухода за полостью рта стал частью крупного проекта компании по выпуску косметической продукции. Общий объем инвестиций в его реализацию составляет 1 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Солнечногорске началась третья очередь возведения парка «Есипово».