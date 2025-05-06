Прокуратура Чехова взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погиб подросток-мотоциклист

Чеховская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 17-летний мотоциклист. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

ДТП произошло вечером 5 мая на участке дороги Чехов — Кресты. На 22-м км автомобиль Opel, который следовал в сторону Алексеевки, столкнулся с мотоциклом Regul, ехавшим в том же направлении.

В результате несовершеннолетний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Водитель легковушки скрылся, но впоследствии его личность установили.

Ранее сообщалось, что в Лотошино прокуратура передала в суд дело о наезде грузовика на автомобиль полицейских.