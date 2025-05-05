В Лотошино прокуратура передала в суд дело о наезде грузовика на автомобиль полицейских

В Лотошино прокуратура передала в суд уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников полиции в конце прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Местный житель в возрасте 33 лет находился за рулем грузовика Volvo FL10. Мужчина проигнорировал требования сотрудников ДПС предоставить документы. При этом он совершил наезд на служебный автомобиль, у которого стояли полицейские.

Уголовное дело было передано в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в Гавшино.