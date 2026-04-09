Прокуратура добилась включения 2 аварийных домов в Егорьевске в программу переселения

Егорьевская городская прокуратура отреагировала на обращения местных жителей и провела тщательную проверку соблюдения жилищного законодательства. Жители многоквартирных домов на улицах Советской и Октябрьской в Егорьевске неоднократно обращались в администрацию муниципального округа с просьбой признать здания непригодными для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Однако вместо конкретных действий администрация ограничивалась формальными ответами разъяснительного характера. По сути, муниципальные власти самоустранились от выполнения своих прямых обязанностей, предусмотренных законом. Такая ситуация не только нарушала права граждан на безопасные условия проживания, но и ставила под угрозу их здоровье и жизнь: состояние домов вызывало серьезные опасения.

Прокуратура не оставила без внимания сложившуюся ситуацию. Для устранения выявленных нарушений в адрес главы муниципального округа были направлены два представления. Благодаря принципиальной позиции надзорного органа документы были удовлетворены в установленном порядке.

Принятые меры прокурорского реагирования дали конкретные результаты. На текущий момент уже заключены контракты на изготовление технических заключений — это ключевой этап, необходимый для подтверждения аварийного состояния зданий. На основании полученных экспертных оценок многоквартирные дома на улицах Советской и Октябрьской включили в региональную программу переселения граждан из аварийного жилья.

Теперь у жителей этих домов появилась реальная перспектива переехать в комфортные и безопасные квартиры. Программа предусматривает не просто временное решение проблемы, а полноценное обеспечение людей новым жильем, соответствующим всем современным стандартам.

