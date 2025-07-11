Прокуратура Электростали взяла на контроль расследование дела об убийстве женщины ее знакомым

В Электростали прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве женщины. Фигурант — 67-летний житель, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в мае текущего года потерпевшая приехала к своему знакомому, чтобы забрать вещи, которые он собирался отдать в качестве гуманитарной помощи. Женщина осталась ночевать. Наутро между ней и хозяином жилья возник конфликт, и мужчина ударил ее по голове. От удара женщина упала и скончалась на месте.

Злоумышленник, пытаясь скрыть факт преступления, расчленил тело потерпевшей. Часть останков он закопал у себя на даче, а часть выбросил в несколько мусорных контейнеров.

Вскоре мать потерпевшей подала заявление о безвестном исчезновении дочери, и личность подозреваемого была установлена. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Свою вину он полностью признал.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Видном был вынесен приговор по делу мужчины, который убил своего знакомого.