В Видном вынесли приговор по делу мужчины, убившего знакомого

Видновский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия в отношении 46-летнего мужчины, его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, днем 29 марта 2025 года на фоне длительных неприязненных отношений на почве долговых обязательств он выстрелил знакомому в грудь из огнестрельного оружия. Инцидент произошел в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа вблизи точки общественного питания. В результате полученных телесных повреждений 53-летний потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.