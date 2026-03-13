Прокуратура Химок организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для престарелых

В Химках прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 13 марта в частном пансионате для престарелых в деревне Брехово. Загорелся двухэтажный деревянный дом. В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе проверки установят все обстоятельства и причины случившегося и дадут правовую оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.