Прокуратура Красногорска проконтролирует расследование дела об убийстве женщины

Городская прокуратура Красногорска взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве 35-летней женщины. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено днем 18 марта в одной из квартир дома на Подмосковном бульваре. Там мужчина на почве ссоры убил сожительницу — уроженку Ставропольского края.

Совершив убийство женщины, злоумышленник вынес ее тело в двух чемоданах к мусорным бакам во дворе. После этого он выпрыгнул из окна с 12 этажа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход и результаты его расследования контролирует Красногорская городская прокуратура.

