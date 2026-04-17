Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 39‐летнего жителя региона. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в мае 2025 года обвиняемый узнал о проверке соблюдения миграционного законодательства в одной из строительных организаций, расположенных на территории области. Воспользовавшись ситуацией, он предложил главному инженеру компании оказать «содействие» в урегулировании вопросов с правоохранительными органами.

Далее злоумышленник начал оказывать психологическое давление на потерпевшего, добиваясь передачи ему денежных средств. Сумма требуемых выплат составила 6 млн руб.

Потерпевший не пошел на условия мошенника и сразу осознал противоправный характер его действий. Он обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В ходе оперативно‐разыскных мероприятий обвиняемый был задержан непосредственно при получении указанной суммы.

Теперь судьба обвиняемого будет решаться в суде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Егорьевский городской суд.

