В Лыткарино прокуратура обязала виновника ДТП возместить расходы на лечение пострадавшей
Виновника ДТП в Лыткарино обязали возместить расходы на лечение пострадавшей
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Лыткарино помогла взыскать с виновника ДТП денежные средства, потраченные на медицинскую помощь потерпевшей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что в результате аварии женщина получила травмы, потребовавшие лечения, расходы на ее лечение в размере более 90 тыс. рублей были покрыты за счет территориального фонда ОМС Московской области.
Лыткаринский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании средств с виновника ДТП, судебное решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение проконтролируют в прокуратуре города.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.