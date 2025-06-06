В Лыткарино прокуратура обязала виновника ДТП возместить расходы на лечение пострадавшей

Прокуратура Лыткарино помогла взыскать с виновника ДТП денежные средства, потраченные на медицинскую помощь потерпевшей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что в результате аварии женщина получила травмы, потребовавшие лечения, расходы на ее лечение в размере более 90 тыс. рублей были покрыты за счет территориального фонда ОМС Московской области.

Лыткаринский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании средств с виновника ДТП, судебное решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение проконтролируют в прокуратуре города.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.