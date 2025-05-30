Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о незаконном обороте более 18 кг наркотиков

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 18 кг наркотиков и их прекурсоров массой свыше 1,14 тонны в отношении жительницы Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщину обвиняют по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере).

По данным ведомства, с февраля по декабрь 2023 года она вместе с соучастниками оформили договор аренды земельного участка и жилого дома, расположенного на территории СНТ «Сокол» Сергиево-Посадского округа. на гражданина с выдуманными паспортными данными. Там они оборудовали лабораторию, где незаконно изготовили и хранили запрещенные вещества. Их деятельность пресекли 12 декабря 2023 года, в отношении остальных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.