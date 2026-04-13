Прокуратура Подмосковья передала в суд дело о масштабном мошенничестве на 73 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении 20‐летнего жителя столицы. Молодой человек обвиняется в участии в организованной преступной схеме, которая привела к хищению более 73 млн руб. у десятков граждан. По результатам проверки материалов дела прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Фигурант проходит по 27 эпизодам преступлений, квалифицированным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Следствие установило, что весной 2024 года — с апреля по июнь — обвиняемый стал частью преступной группы. Все началось с найденного в интернете предложения о легком заработке: требовалось активировать SIM‐карты. Поверив обещаниям, молодой человек выполнил условия и активировал свыше 85 абонентских номеров. Эти номера впоследствии были использованы организаторами схемы для проведения мошеннических операций.

Злоумышленники действовали по отработанной тактике: используя мессенджеры, они вводили потерпевших в заблуждение и вынуждали переводить крупные суммы денег. Жертвами обмана стали 27 человек — каждый из них лишился значительной части сбережений. Совокупный ущерб по делу превысил 73 млн руб., что позволяет отнести преступление к категории особо крупных.

Сейчас уголовное дело поступило на рассмотрение в Истринский городской суд. При этом расследование не ограничивается одним фигурантом. В отношении других участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

