Прокуратура Подмосковья проконтролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА

Прокуратура Московской области проконтролирует соблюдение прав пострадавших в результате утренней атаки украинских беспилотников, а также оказание им помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что для оказания помощи гражданам в регионе ведется взаимодействие со всеми ведомствами. Прокурор Московской области Сергей Забатурин дал указание, чтобы Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры лично следили за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

По вопросам жалоб и оказанию правовой помощи в прокуратуре жители региона могут обратиться на горячую линию по номеру +7 (916) 240-31-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.