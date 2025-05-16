Прокуратура Подмосковья проконтролирует установление причин пожара в автосервисе в Подольске

Подольская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара, который произошел в пятницу, 16 мая, в автосервисе в Подольске. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, возгорание ангара с автомобилями произошло около 03:00 в микрорайоне Львовский на улице Промышленная. Огонь удалось локализовать, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. В прокуратуре уточнили, что отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог.

До этого сообщалось, что на месте происшествия работают 20 человек и семь единиц техники. Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины возгорания уточняются.