МЧС: автосервис горит в Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров

В Подольске на площади 1500 квадратных метров произошло возгорание в автосервисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от МЧС РФ.

В настоящее время на месте происшествия работают 20 человек и 7 единиц техники. Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины возгорания уточняются.

«Автосервис на 1500 „квадратов“ горит в Подольске», — сообщили в МЧС.

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