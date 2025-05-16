МЧС: автосервис горит в Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров
МЧС: пожарные пытаются локализовать пожар в автосервисе в Подольске под Москвой
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В Подольске на площади 1500 квадратных метров произошло возгорание в автосервисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от МЧС РФ.
В настоящее время на месте происшествия работают 20 человек и 7 единиц техники. Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины возгорания уточняются.
«Автосервис на 1500 „квадратов“ горит в Подольске», — сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в московском доме.