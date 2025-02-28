Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование дела о торговле новорожденным ребенком в Щелково

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования дела по факту торговли новорожденным ребенком. Преступление было совершено в Щелково.

Как сообщили в ГСУ СК России по региону, беременная женщина договорилась с супружеской парой о том, что продаст своего новорожденного ребенка. Злоумышленникам помогла врач одной из частных клиник. За 150 тыс. руб. она согласилась помочь с родами и оформлением ребенка по данным покупателей.

Медик передала роженице препарат, который спровоцировал у нее преждевременные роды. После этого врач вызвала скорую помощь и сообщила ложные сведения о роженице. В результате девушку доставили в городской перинатальный центр, где она 13 февраля родила мальчика под паспортными данными покупательницы. После выписки она передала ребенка супругам. Те перевели ей деньги на банковскую карту.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Все четверо участников сделки задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Новорожденный мальчик сейчас находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево женщина родила ребенка и сразу же выбросила его в мусоропровод.