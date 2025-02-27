Уголовное дело возбудили в Орехово-Зуево после того, как женщина выбросила в мусоропровод ребенка

Уголовное дело возбудили в Орехово-Зуево после попытки женщины убить новорожденного ребенка, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено 26 февраля в доме на улице Володарского. Женщина самостоятельно родила мальчика, после чего положила ребенка в пакет и выбросила его в мусоропровод.

Крики младенца из мусорного контейнера услышали проходившие мимо люди. В результате ребенок был доставлен в роддом, где ему оказали всю необходимую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливается мать новорожденного мальчика.

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