Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту нападения собак на подростка в Домодедово

В Домодедово прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств нападения собак на подростка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 15 сентября в поселке Растуново. На мальчика в возрасте 14 лет набросились соседские собаки, которые были без намордников. В результате ребенок получил укушенные раны.

Мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда от полученных ранений.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Химках взяли на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с собакой.