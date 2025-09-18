Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту нападения собак на подростка в Домодедово
Фото: [Прокуратура МО]
В Домодедово прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств нападения собак на подростка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел 15 сентября в поселке Растуново. На мальчика в возрасте 14 лет набросились соседские собаки, которые были без намордников. В результате ребенок получил укушенные раны.
Мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда от полученных ранений.
