Прокуратура проконтролирует ход расследования дела об убийстве женщины и ребенка в Котельниках

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства женщины и ребенка в Котельниках. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Как рассказали в ведомстве, днем 6 декабря в одной из квартир дома на Сосновой улице были найдены тела 34-летней женщины и ее сына — мальчика в возрасте шести лет. На телах были выявлены многочисленные повреждения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования.

По подозрению в совершении убийства задержали 32-летнего соседа потерпевших. Сегодня будет решен вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

