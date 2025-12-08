В Щелково вынесли приговор по делу об убийстве по неосторожности

Щелковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), заместитель прокурора Московской области Александр Благородов поддержал обвинение. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 29 июня 2024 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения рядом с домом на Окружном проезде в городе Фрязино. В ходе конфликта со знакомым он нанес ему удары руками в область головы, после чего задушил его. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.