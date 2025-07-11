Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием автобуса в Домодедово

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии с участием автобуса и грузовика в Домодедово. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 11 июля на 37-м км трассы М-4 «Дон». На участке в связи с неисправностью остановился грузовик. В какой-то момент в него врезался пассажирский автобус.

В результате ДТП погиб водитель автобуса. Пассажиры получили травмы.

Городская прокуратура Домодедово установит, соблюдал ли перевозчик требования законодательства о безопасности дорожного движения и перевозках пассажиров.

Ранее в ведомстве сообщили, что прокуратура в Зарайске взяла на контроль установление обстоятельств аварии, в которой погиб ребенок.