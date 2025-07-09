В Зарайске прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погиб ребенок

Инцидент произошел в среду, 9 июля, примерно в 01:00 на 18-м км автодороги «Луховицы — М-5 „Урал“ — Зарайск». Там 26-летний водитель машины марки BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате погибли водитель легковушки и 10-летний пассажир микроавтобуса. Водителя и семь пассажиров микроавтобуса, среди которых шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет, госпитализировали в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.