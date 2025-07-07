Серпуховская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели семейной пары в Пущино, которое произошло накануне вечером 6 июля 2025 года. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в квартире было обнаружено тело 39-летней женщины, пристегнутой наручниками к металлическому стеллажу. В соседней комнате нашли тело ее супруга с резаной раной шеи. Согласно одной из версий, причиной могла стать ревность и неприязненные отношения супругов. На фоне этого муж мог причинить телесные повреждения женщине.

Городская прокуратура также взяла под контроль дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетнего сына погибших, который находился у бабушки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.