Прокуратура проверила работу предприятий по производству молочной продукции в Клину и Волоколамске
Прокуратура проверила предприятие по производству молочной продукции в Клину
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о санитарно–эпидемиологическом благополучии на предприятиях по производству молочной продукции в Волоколамском округе и Клину, в проверке приняли участие представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ходе проверки они выявили нарушения обязательных требований при выпуске молока и молочной продукции. В результате Солнечногорский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по региону направил производителю предписание о недопустимости выпуска продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Производство смогут запустить вновь после устранения нарушений.
«В целях исключения нарушений федерального законодательства прокуратурой руководителю двух молочных предприятий внесены представления, в отношении юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.
Устранение нарушений взяли на контроль.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.