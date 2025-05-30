Прокуратура проверила работу предприятий по производству молочной продукции в Клину и Волоколамске

Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о санитарно–эпидемиологическом благополучии на предприятиях по производству молочной продукции в Волоколамском округе и Клину, в проверке приняли участие представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.