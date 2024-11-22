Девушку в Подольске придавило металлическим павильоном во время урагана

Из-за урагана, который накрыл Подольск и другие подмосковные города накануне, в муниципалитете погибла одна девушка, ее придавило металлическим павильоном. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне примерно в 22:00 на территории промышленного парка Гривно. Сильный ветер повалил павильон, используемый как место для курения, на девушку 2002 года рождения, спасти ее не удалось. Подольская городская прокуратура проводит проверку по данному делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.