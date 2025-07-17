Прокуратура установит обстоятельства получения ожогов пассажирами автобуса в Чехове

Городская прокуратура Чехова установит обстоятельства получения ожогов пассажирами автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 17 июля недалеко от дома № 44 по Московской улице. Согласно предварительным данным, в рейсовом автобусе произошел разрыв патрубка охлаждающей жидкости.

В результате молодой человек в возрасте 18 лет, 35-летний мужчина, а также 16-летняя девушка получили ожоги. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту случившегося была организована проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана оценка деятельности перевозчика касательно соблюдения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Серпухове были восстановлены жилищные права девушки, оставшейся без попечения родителей.