В Серпухове помогли восстановить жилищные права девушки, оставшейся без попечения родителей

Серпуховская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и помогла восстановить ее жилищные права. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, Окружное управление социального развития № 17 Министерства социального развития Московской области своим распоряжением отказало ей в установлении факта невозможности проживания в доме ее матери, лишенной родительских прав. Городская прокуратура обратилась в суд с иском о признании этого распоряжения незаконным.

Она также призвала установить факт невозможности проживания девушки в доме с матерью, чтобы ее включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории города Москвы. Требования были удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).