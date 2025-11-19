Прокуратура установит все обстоятельства травмирования 11-летнего ребенка в торговом центре Серпухова

В Серпухове прокуратура установит все обстоятельства травмирования ребенка в торговом центре. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 18 ноября. Мальчик в возрасте 11 лет спрыгнул на перекрытие между лестницей и эскалатором, чтобы достать помаду своей знакомой. Перекрытие не выдержало веса ребенка и провалилось.

В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура Серпухова установит все обстоятельства случившегося. Также на контроле ведомства результаты проверки, которую проводит полиция.

