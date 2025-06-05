Прокуратура в Долгопрудном взяла на контроль дело о мошенничестве экс-директора спорткомплекса

Прокуратура Долгопрудного проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела в отношении бывшего директора спортивного комплекса и ее подчиненной, которых обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с января 2022 года по апрель 2025 года директор и руководитель кадровой службы городского физкультурно-оздоровительного комплекса фиктивно приняли на работу более 20 граждан. При этом они не осуществляли рабочую деятельность в учреждении и не появлялись на своих рабочих местах. В ведомстве уточнили, что их заработную плату руководительницы обращали в свою пользу.

В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Им грозит домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.