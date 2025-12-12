В Красногорске вынесли приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб мотоциклист

Красногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель человека, мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 июня 2025 года — подсудимый ехал в автомобиле марки «БМВ» по проезжей части улицы Архангельская в поселке Ильинское-Усово, когда выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом «YAMAHA». В результате мотоциклист погиб.

Мужчина признал вину в совершении преступления, его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении. Он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение двух лет, а также должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей по иску потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.