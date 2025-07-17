Прокуратура в Истре взяла на контроль ситуацию с лосями, которые не могут выбраться с территории водохранилища

Городская прокуратура Истры взяла на контроль ситуацию с лосями, которые не могут выбраться с территории водохранилища. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Ранее было установлено, что на территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева находятся два лося. Животные не смогли самостоятельно выбраться с территории объекта.

Прокуратура Истры взяла на контроль исполнение законодательства об охране объектов животного мира и соблюдение требований, обеспечивающих сохранность здоровья животных.

Городская прокуратура Истры, Комлесхоз Подмосковья, МЧС принимают меры по спасению животных. В случае необходимости привлекут специалиста по вакцинированию, чтобы безопасно переместить сохатых.

Ранее сообщалось, что ситуацию также взяли на контроль в подмосковном Комлесхозе.