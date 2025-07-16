В Комлесхозе Подмосковья взяли на контроль ситуацию с лосями в Истре
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Специалисты контролируют ситуацию с лосями, которые застряли на территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В ведомстве уточнили, что очевидцы сообщили о животных в соответствующие службы. Сотрудники Управления государственного охотничьего контроля (надзора) оценивают ситуацию, чтобы не напугать лосей и не причинить им вреда.
«Пока есть шанс, что лоси смогут выбраться самостоятельно, но если завтра этого не произойдет — будут предприняты активные меры с участием профессионалов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
В комитете также поблагодарили неравнодушных за участие.
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