Прокуратура в Люберцах проконтролирует установление обстоятельств гибели мотоциклиста

В Люберцах прокуратура проконтролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел днем 6 августа. Грузовик, следовавший со стороны Комсомольского проспекта, врезался в мотоцикл, который ехал в попутном направлении.

Жертвой аварии стал водитель мотоцикла в возрасте 33 лет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подольске было передано в суд дело мужчины, который повредил припаркованные автомобили.