Прокуратура в Люберцах проконтролирует установление обстоятельств гибели мотоциклиста
В Люберцах установят обстоятельства ДТП, в котором погиб мотоциклист
Фото: [Прокуратура МО]
В Люберцах прокуратура проконтролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел днем 6 августа. Грузовик, следовавший со стороны Комсомольского проспекта, врезался в мотоцикл, который ехал в попутном направлении.
Жертвой аварии стал водитель мотоцикла в возрасте 33 лет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Подольске было передано в суд дело мужчины, который повредил припаркованные автомобили.