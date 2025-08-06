В Подольске направили в суд дело мужчины, повредившего припаркованные автомобили

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего уроженца Оренбургской области, которого обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее причинение значительного ущерба), дело направили в Подольский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ночью 2 июня 2025 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессии и стал наносить удары руками и ногами по припаркованным вдоль домов автомобилям. Сумму причиненного владельцам автомобилей ущерба оценили более чем в 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (–0,8%).