Прокуратура в Одинцово организовала проверку после того, как ребенку стало плохо в стоматологической клинике

Городская прокуратура Одинцово организовала проверку в связи с тем, что малолетнему ребенку стало плохо после стоматологического лечения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в одной из стоматологических клиник города мальчик в возрасте четырех лет прошел лечение под наркозом. После этого ему резко стало плохо. Ребенка госпитализировали.

Прокуратура проверит, соблюдало ли медучреждение требования законодательства о здравоохранении, и установит все обстоятельства случившегося.

Ранее в ведомстве рассказали, что в области вынесли приговор по делу женщины, заказавшей убийство сожителя.