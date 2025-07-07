Прокуратура в Одинцово организовала проверку после того, как ребенку стало плохо в стоматологической клинике
В Одинцово началась проверка после того, как ребенку стало плохо у стоматолога
Фото: [Медиасток.рф]
Городская прокуратура Одинцово организовала проверку в связи с тем, что малолетнему ребенку стало плохо после стоматологического лечения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, в одной из стоматологических клиник города мальчик в возрасте четырех лет прошел лечение под наркозом. После этого ему резко стало плохо. Ребенка госпитализировали.
Прокуратура проверит, соблюдало ли медучреждение требования законодательства о здравоохранении, и установит все обстоятельства случившегося.
Ранее в ведомстве рассказали, что в области вынесли приговор по делу женщины, заказавшей убийство сожителя.