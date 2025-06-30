В Подмосковье вынесли приговор по делу женщины, заказавшей убийство сожителя

Московский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к длительным срокам лишения свободы исполнителя и организатора убийства, уголовные дела возбуждены в отношении 62-летней женщины и 49-летнего мужчины. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным суда, женщина решила организовать убийство сожителя, который на фоне ссор предложил разделить имущество и бизнес. Она предлагала знакомым за вознаграждение убить сожителя, а также обращалась к гадалкам с просьбой навести на него порчу, однако это не помогло. Тогда она обратилась к сыну и передала ему 1,5 млн рублей, чтобы тот нашел того, кто будет готов совершить убийство за денежное вознаграждение.

В результате второй осужденный 4 июня 2019 года прибыл на мотоцикле к зданию торгового центра в поселке Поварово под Солнечногорском. Там он выстрелил в потерпевшего, в результате полученных телесных повреждений он умер на месте преступления.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, мужчину – по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ. Их соответственно приговорили к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на год и отбыванием в исправительной колонии общего режима и 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на год шесть месяцев и отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.