Прокуратура в Пушкино взяла на контроль установление обстоятельств убийства двух собак местным жителем

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животными. Местный житель застрелил из ружья двух собак, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, днем 29 ноября между двумя местными жителями у магазина в Софрино-1 возник конфликт из-за укуса собаки. Через некоторое время они снова встретились — на дороге возле коттеджного поселка «Бортнево-5». Один из жителей ударил владельца собак прикладом охотничьего ружья в живот, а затем выстрелил в животных. В результате одна собака скончалась на месте, другая — в ветеринарной клинике.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Прокуратура Пушкино контролирует установление всех обстоятельств случившегося и привлечение виновных к ответственности.

