Прокуратура в Реутове помогла участнику СВО отстоять единственное жилье

Весной 2024 года участник СВО, которому требовалось дорогостоящее лечение после ранения, заключил с ИП нотариально удостоверенный договор займа на 1,3 млн рублей и передал в залог свою однокомнатную квартиру за 6 млн рублей.

Боец смог выплатить 1,3 млн рублей долга, но не смог своевременно внести последующий платеж. Тогда кредитор обратился в суд с требованием взыскать с военнослужащего всю сумму займа и проценты, а также обратить взыскание на квартиру.

В дело вмешался прокурор. Выяснилось, что условия сделки были невыгодными для заемщика, а договор был оформлен с нарушениями. Кроме того, фактическая сумма переданных средств была меньше той, что была указана в договоре.

Прокурор обратил внимание суда на кабальность сделки, тяжелое положение заемщика и нарушения со стороны кредитора. Он подал встречный иск о признании договора недействительным и прекращения обременения на квартиру.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Снятие незаконных обременений с квартиры и восстановление имущественных прав военнослужащего находится на особом контроле прокуратуры.

