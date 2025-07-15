Прокуратура в Рузе взяла на контроль установление обстоятельств гибели супружеской пары пенсионеров и их внука

Городская прокуратура Рузы взяла на контроль установление обстоятельств смерти супружеской пары пенсионеров и их внука. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в подвале частного дома на Речной улице в деревне Полуэктово были найдены тела пожилых супругов и их внука — мальчика в возрасте 15 лет.

Признаки насильственной смерти зафиксированы не были. Согласно предварительной версии, причиной смерти семьи могло стать отравление парами мастики во время ремонта в подвале.

Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по данному факту.

Ранее в ведомстве сообщили, что в регионе был арестован мужчина, который избил своего 11-летнего пасынка бейсбольной битой.