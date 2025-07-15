Прокуратура в Рузе взяла на контроль установление обстоятельств гибели супружеской пары пенсионеров и их внука
В Рузе установят обстоятельства смерти двух пенсионеров и их внука
Фото: [Прокуратура МО]
Городская прокуратура Рузы взяла на контроль установление обстоятельств смерти супружеской пары пенсионеров и их внука. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, в подвале частного дома на Речной улице в деревне Полуэктово были найдены тела пожилых супругов и их внука — мальчика в возрасте 15 лет.
Признаки насильственной смерти зафиксированы не были. Согласно предварительной версии, причиной смерти семьи могло стать отравление парами мастики во время ремонта в подвале.
Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по данному факту.
Ранее в ведомстве сообщили, что в регионе был арестован мужчина, который избил своего 11-летнего пасынка бейсбольной битой.