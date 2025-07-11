В Подмосковье арестовали мужчину, который избил своего 11-летнего пасынка бейсбольной битой

В Ленинском округе арестовали мужчину, который издевался над несовершеннолетними детьми своей сожительницы. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник проживал вместе с женщиной, у которой трое несовершеннолетних детей, в поселке Дрожжино. Мужчина является инвалидом.

На фоне личной неприязни 7 июля фигурант избил 11-летнего пасынка бейсбольной битой, в том числе нанося мальчику удары по голове. При этом он заставил другого ребенка снимать происходящее на видео, чтобы запугать остальных детей. Кроме того, мужчина неоднократно истязал несовершеннолетних.

На злоумышленника завели уголовные дела. Сегодня по решению суда он был заключен под стражу на срок до 10 сентября текущего года. Ход расследования уголовных дел находится на контроле городской прокуратуры Видного.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что в Электростали арестовали мужчину, который убил и расчленил свою знакомую.