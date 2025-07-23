Прокуратура в Щелково проконтролирует ход расследования дела о гибели мужчины в результате уличного конфликта

Городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту гибели мужчины в результате уличного конфликта. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 20 июля. На улице Рудакова в Щелково произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из участников — инвалид. В ходе разборок мужчина в возрасте 33 лет несколько раз ударил оппонента по голове и в грудь. От удара потерпевший с высоты собственного роста упал на асфальт и скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали. В настоящее время он под стражей. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Балашихе прокуратура взяла на контроль дело об избиении подростка.